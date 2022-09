Trovato cadavere a Giugliano: è di Hanna Hryhorenko, la 68enne ucraina scomparsa dal 31 agosto È stato trovato il cadavere di Hanna Hryhorenko, la 68enne ucraina scomparsa dal 31 agosto; il corpo scoperto da un automobilista a Giugliano (Napoli).

A cura di Nico Falco

Si chiude nel peggiore dei modi la vicenda di Hanna Hryhorenko, la 68enne ucraina scomparsa dallo scorso 31 agosto: il corpo senza vita è stato rinvenuto poco fa dai carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania, intervenuti in seguito alla segnalazione di un automobilista. Il cadavere si trovava accanto all'asse mediano, all'altezza del chilometro 14, in direzione Lago Patria. Ancora da ricostruire la dinamica della morte; non si esclude che sia stata investita, i rilievi sono in corso in queste ore.

Hanna Hryhorenko viveva da pochi mesi in Italia, si era trasferita per scappare alla guerra in Ucraina. Nel pomeriggio del 31 agosto aveva telefonato ad un'amica che vive a Giugliano e le aveva detto di essersi persa, di non essere più in grado di ritrovare la strada per casa sua. La donna aveva allertato il 112 ed erano subito partite le ricerche, svolte anche con la partecipazione dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Erano stati impiegati droni e cani, ma tutto si era rivelato inutile: l'intera zona era stata battuta per l'intera notte e anche il giorno successivo, ma senza risultati.

Dagli accertamenti sul cellulare della donna era emerso che l'ultima cella a cui si era agganciata la sim era quella corrispondente alla zona di via Appia, a Giugliano. Nei giorni successivi le ricerche non si sono fermate e i carabinieri hanno diffuso una fotografia della donna, nella speranza che qualcuno, vedendola, la riconoscesse e potesse fornire delle informazioni utili. Fino al tardo pomeriggio di oggi, 5 settembre, quando un automobilista di passaggio ha notato il corpo accanto all'asse mediano: i militari sono intervenuti sul posto e hanno accertato che si trattava della 68enne.