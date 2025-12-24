Trova una carta di credito e compra 90 euro di sigarette e gratta e vinci: denunciato

Aveva utilizzato una carta di credito non sua per pagare 90 euro di sigarette e gratta e vinci: denunciato.

Ha comprato 90 euro di sigarette e gratti e vinci con una carta di credito che non era la sua. Un 40enne di Avellino è stato così denunciato alla Procura della Repubblica preso il Tribunale di Avellino ed è attualmente ottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo avrebbe acquistato in una tabaccheria del centro in tre distinte operazioni di pagamento gratta e vinci e sigarette, spendendo 90 euro.

Transazioni che non richiedevano il pin, ma che hanno inviato comunque una notifica al titolare legittimo della carta che, a quel punto, di averla smarrita, denunciando tutto la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Avellino, che ha fatto partire le indagini, risalendo così all'uomo, risultato tra le altre cose già noto agli investigatori: l'uomo è attualmente sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali.