Trova un portafogli nel suo negozio e chiede 250 euro per restituirlo: 45enne arrestata per estorsione La donna, incensurata e titolare di un minimarket, è stata arrestata dai carabinieri al Rione Sanità, nel cuore di Napoli. Il portafogli è stato restituito al legittimo proprietario.

A cura di Valerio Papadia

Ha trovato un portafogli nel suo minimarket, ma invece di contattare le forze dell'ordine per restituirlo, ha telefonato al legittimo proprietario e gli ha chiesto dei soldi, ben 250 euro, per riaverlo. Una donna di 45 anni, incensurata e originaria dello Sri Lanka, è stata così arrestata per estorsione dai carabinieri della stazione Stella al Rione Sanità, nel cuore di Napoli.

La donna arrestata durante lo scambio tra portafogli e denaro

La 45enne, che è la titolare come detto del minimarket, ha rinvenuto il portafogli nel suo esercizio commerciale: all'interno, i documenti e una carta di credito di un uomo di 42 anni, connazionale della donna. La negoziante, però, invece di mettersi in contatto con le forze dell'ordine per consegnare a loro il portafogli, ha rintracciato il 42enne e gli ha chiesto 250 euro se avesse voluto riavere i suoi documenti di identità e la carta di credito.

Il 42enne, dal canto suo, ha invece immediatamente contattato il 112: sono stati i militari dell'Arma ad organizzare lo scambio tra il portafogli e la somma pattuita. Non appena il reato si è concretizzato, i carabinieri hanno arrestato la donna, che è finita in manette per estorsione ed è stata sottoposta agli arresti domiciliari; il portafogli è invece stato restituito al legittimo proprietario.