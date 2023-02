Trova un iPhone in strada e riesce a trovare il proprietario: “Fiera di essere di Scampia” Una ragazza di Scampia ha trovato un iPhone e dei soldi in strada, per poi portarli al proprietario: “Vengo da Scampia e so cosa vuol dire la parola sacrificio”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un iPhone ritrovato in strada, con dei soldi nella protezione: lo ha ritrovato una ragazza in strada che poi è riuscita, dopo svariati tentativi, a rintracciare il legittimo proprietario e restituirglielo. La vicenda a lieto fine è avvenuta a Napoli, nel quartiere di Scampia, ed è stata riportata da Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, sui propri canali social. La giovane ha spiegato di aver trovato un iPhone 13 Pro, con dei soldi nella custodia, in strada mentre rientrava a casa: ma il blocco dovuto alla presenza del pin le ha impedito di poter accedere al registro chiamate o ad altre informazioni utili per ritrovare il proprietario.

Nemmeno raggiungendo un negozio di telefonia è stato possibile risalire al proprietario, né all'intestatario del numero partendo dalla sim card. E a quel punto, ha deciso di provare il tutto per tutto: ha inserito la scheda in un altro telefono cellulare, dove sono arrivati diversi messaggi di chiamate non risposte. "Ho provato a chiamare l'ultimo numero che aveva chiamato", ha spiegato quindi la giovane, e il caso ha voluto che fosse proprio il proprietario del telefonino, che stava provando a rintracciare il suo cellulare. "Posso capire cosa si prova se si perde una cosa costosa e magari comprata con sacrifici: vengo da Scampia e so cosa vuol dire la parola sacrificio", ha spiegato ancora la ragazza. Alla fine, i due si sono incontrati e dopo aver restituito al ragazzo cellulare e soldi, hanno "festeggiato" con un caffè al bar. "Mi sento fiera di dire che Scampia non è solo quello che dicono ma ci sono tante persone come me", ha aggiunto la ragazza, "forse per gli altri veniamo visti con occhi diversi, con occhi di chi queste cose le ruba e non le torna indietro, con gli occhi di chi dice che c’è la criminalità e non la brava gente. Io mi sento fiera di essere di Scampia, di avere un cuore buono e di essere una brava persona".