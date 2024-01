Troppo traffico in strada, la bimba nasce nel parcheggio della clinica Villa Fiorita Il lieto evento è avvenuto nel parcheggio della clinica Villa Fiorita di Capua. La bimba sta bene ed è stata poi trasferita con la mamma in reparto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

95 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Clinica Villa Fiorita di Capua

C'è troppo traffico in strada sull'Appia e le doglie sono troppo forti, così la bimba nasce nel parcheggio della clinica. Gaia viene alla luce dopo un travaglio iniziato in auto, durante una corsa forsennata verso l'ospedale. La piccola è venuta al mondo nella macchina dei suoi genitori, una coppia di Sant'Andrea del Pizzone, frazione di Francolise, in provincia di Caserta, parcheggiata nell'area di sosta della Clinica Villa Fiorita di Capua.

La bimba nata nel parcheggio della clinica

Ad assistere la neo-mamma c'era una equipe specializzata di medici, infermieri e ostetrici del reparto di ginecologia della clinica. Quando il personale sanitario ha capito che non c'era tempo per portare la donna in sala operatoria, ha deciso di far nascere la piccola lì dove era arrivata, con la massima sicurezza e cautela possibile. Tutto è andato bene. Gaia pesa 2 chili e 680 grammi ed è in ottima salute.

A chiedere l'intervento immediato del personale sanitario era stato il papà della bimba. Non appena è arrivato in clinica, è entrato all'interno e ha richiesto il pronto intervento del team coordinato dal ginecologo di turno Leonardo Di Rosa e dall'ostetrica Eva Tavini, che subito si è trasferito nel parcheggio antistante la struttura sanitaria per prestare soccorso e assistenza.

Foto Clinica Villa Fiorita di Capua

La neo-mamma e la bimba trasferite in reparto

Con l'ausilio anche dell'altra ostetrica Giovanna Fabozzi e del pediatra Mauro Palmieri, dell'anestesista Agostino Cantiello e dell'infermiera pediatrica Anna Marotta, la donna è stata assistita nel parto nella sua auto, per essere poi trasferita in sicurezza, assieme alla sua figlioletta, all'interno della clinica, nel rispetto dei protocolli sanitari, anche emergenziali, previsti in questi casi.

“Mamma e figlioletta stanno ora bene e si trovano ricoverate in una stanza della nostra casa di cura”, spiegano Daniele Percesepe e Pierluigi D’Onofrio dalla direzione sanitaria di Villa Fiorita che, allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre, aveva anche ospitato la nascita di Nicole, la prima nata del 2024 in Italia assurta negli ultimi giorni alle cronache nazionali tanto da attirare l’attenzione di tv e giornali.