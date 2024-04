video suggerito

Bimba di 18 mesi cade e perde i sensi, salvata da poliziotto fuori servizio a Portici La bimba si è sentita male nei pressi della Villa Comunale di Portici. Soccorsa da un poliziotto fuori servizio che stava passeggiando con la famiglia e salvata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una bimba di 18 mesi cade e perde i sensi nei pressi della Villa Comunale di Portici, ma viene salvata grazie alle manovre salvavita tempestive di un poliziotto fuori servizio che si trovava di lì per caso. Momenti di panico ieri pomeriggio, sabato 13 aprile 2024, nel parco verde pubblico del comune vesuviano. Per fortuna, tutto è rientrato grazie all'intervento del poliziotto che stava passeggiando tranquillamente mentre era libero dal servizio.

L'ispettore della Polizia di Stato, che normalmente è in servizio presso la Questura di Napoli, si trovava per caso in quei minuti nei pressi della Villa Comunale con la famiglia. Ad un certo punto, ha notato una bambina che, a seguito di una caduta accidentale aveva perso i sensi. L'agente non ha perso tempo ed è subito intervenuto per prestare soccorso.

Quando ha visto la bimba svenuta, il poliziotto ha immediatamente praticato la cosiddetta ‘manovra a borsellino'. Ha quindi aperto la bocca della bimba evitando che soffocasse, in modo da poter immettere aria nei polmoni. Sul posto è stato chiamato anche il personale del 118. I genitori si sono recati con mezzi propri in ospedale e gli agenti del commissariato Portici – Ercolano hanno fatto da staffetta. Ma tutto è finito bene. La bimba ora sta bene ed è in buone condizioni.