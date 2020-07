Sul traghetto diretto ad Ischia c'erano troppe persone, non erano quindi possibile assicurare la sicurezza e il rispetto delle norme anti contagio. Lo ha accertato il personale della Guardia Costiera di Ischia, che ha multato la compagnia di navigazione. La scoperta durante i controlli effettuati sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Napoli nel porto di Casamicciola Terme. Il traghetto era partito da Pozzuoli, in provincia di Napoli, e dopo l'attracco nel porto di Casamicciola la Guardia Costiera è salita a bordo per verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione e di quelle predisposte ad hoc per limitare il pericolo di contagio da coronavirus.

Il numero di persone a bordo era superiore a quello massimo consentito, da qui la multa, contestata al comandante dell'unità navale e alla compagnia di navigazione. Durante i controlli sono stati verificati anche i documenti degli automezzi trasportati a bordo, per i quali non è emersa nessuna irregolarità. I controlli sulle imbarcazioni sono stati intensificati negli ultimi giorni, a seguito delle irregolarità che erano emerse durante accertamenti effettuati sui collegamenti dedicati per il trasporto di rifiuti solidi urbani e merci pericolose da parte dei vettori marittimi autorizzati.

Sull'isola napoletana, intanto, è stata ultimata l'indagine epidemiologica per rintracciare i contatti della donna risultata contagiata ieri: l'Asl Napoli 2 ha individuato soltanto tre contatti a rischio, che negli ultimi giorni erano stati a stretto contatto con la paziente; si tratta della figlia, della nuora e della nipote, tutte asintomatiche e sottoposte ora a sorveglianza sanitaria.