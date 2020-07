Sono soltanto tre, e al momento nessuna di loro presenta sintomi riconducibili a Covid-19, le persone che negli ultimi giorni sono state a stretto contatto con la donna risultata positiva a Ischia. Si tratta della nuora, della nipote e della figlia e sono tutte in sorveglianza sanitaria e verranno sottoposte ai tamponi. È l'esito dell'indagine epidemiologica effettuata dall'Asl Napoli 2 Nord dopo la scoperta della positività della donna, attualmente ricoverata all'ospedale Cotugno di Napoli.

La donna era rientrata ad Ischia il 16 luglio, dopo aver passato 14 giorni a Livigno, in Lombardia, ospite del figlio e della nuora, quest'ultima individuata come caso indice in quanto positiva. Il giorno successivo, ieri, 17 luglio, era andata all'ospedale Rizzoli di Ischia con sintomi febbrili. Era stata subito inserita nel percorso dei casi sospetti Covid-19 e sottoposta al tampone rapido, che aveva dato esito positivo; la donna era stata quindi trasferita all'ospedale Cotugno di Napoli con barella di biocontenimento sull'idroambulanza dell'Asl Napoli 2 Nord. Il secondo tampone, effettuato nell'ospedale napoletano, ha confermato la positività. Le condizioni di salute della paziente risultano buone.

Dopo il primo tampone erano state avviate anche le indagini epidemiologiche, al fine di ricostruire i contatti stretti della donna. È stato accertato che la donna non svolge nessuna attività lavorativa e che dal suo arrivo ad Ischia era stata in contatto solamente con la nuora, la nipote e la figlia; le tre sono in isolamento domiciliare e le loro condizioni di salute strettamente monitorate, al momento non presentano nessun sintomo di contagio.