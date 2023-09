Troppi incidenti sul Lungomare di Napoli, arrivano i dossi da piazza Sannazaro alla Rotonda Diaz Da oggi, il Comune provvederà all’installazione dei dossi sul Lungomare di Napoli. Nei prossimi giorni, poi, i dossi saranno installati anche in alcune strade del centro.

A cura di Valerio Papadia

Troppi incidenti, molti purtroppo mortali, sul Lungomare di Napoli: soltanto lo scorso giugno, un 30enne è morto dopo un incidente in moto, mentre un anno fa in molti furono toccati dalla morte di Elvira Zriba, 34enne investita e uccisa da una motocicletta che percorreva via Caracciolo a tutta velocità. Per cercare di porre un freno a questi incidenti, oggi, mercoledì 6 settembre, sul Lungomare di Napoli è iniziata l'installazione di dossi sopraelevati per ridurre la velocità di auto e moto che percorrono il Lungomare.

I lavori per l'installazione dei dossi, voluti dagli assessori alla Legalità e alle Infrastrutture, Antonio De Iesu ed Edoardo Cosenza, sono partiti questa mattina da piazza Sannazaro: ad occuparsi materialmente dell'installazione sono gli operai dell'Azienda napoletana mobilità (Anm). I dossi, nei prossimi giorni, saranno poi installati su tutto il Lungomare partenopeo. Queste le strade interessate:

via Caracciolo: attraversamento aliscafi

via Caracciolo: attraversamento Stazione Zoologica Dohrn

viale Dohrn: altezza Rotonda Diaz

I dossi saranno installati anche in centro

I lavori di installazione dei dossi sopraelevati proseguiranno, poi, anche in alcune strade del centro cittadino. Ecco quali: