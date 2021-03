Aumentano i contagi da Coronavirus a Marcianise, nella provincia di Caserta, e così il sindaco Antonello Velardi ha deciso di adottare restrizioni più severe per impedire al virus di diffondersi ulteriormente in città. A partire da domani, mercoledì 24 marzo, e fino il 5 aprile, a Marcianise i bar chiuderanno alle ore 14: il provvedimento si intende da applicarsi all'asporto, visto che i bar sono già chiusi per effetto della zona rossa in vigore in Campania. Durante il fine settimana, poi, i bar resteranno chiusi per l'intera giornata.

"Ho firmato poco fa l'ordinanza che prevede delle limitazioni sul territorio di Marcianise per scongiurare gli assembramenti e contenere il contagio covid che in città è in netta e preoccupante crescita. L'ordinanza scatterà domani, mercoledì 24 marzo, e sarà in vigore fino a martedì di Pasqua.E' un provvedimento non contro i commercianti ma contro gli abusi, in difesa della nostra salute: ho provveduto a fare alcune rettifiche sulla scorta delle indicazioni avute dagli operatori e dai cittadini nelle ultime ore" fa sapere il sindaco Velardi.

L'ordinanza del sindaco

Su Facebook, il sindaco Velardi ha illustrato ai cittadini l'ordinanza, che come detto entrerà in vigore domani, e che prevede: