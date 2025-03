video suggerito

Troppi accessi al Pronto Soccorso del Cardarelli, l'appello dell'ospedale: "Venite solo in caso di necessità" La scorsa settimana, al Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli si sono registrati troppi accessi, circa 1.400. Pertanto, l'ospedale invita la cittadinanza a recarsi lì solo in caso di necessità.

A cura di Valerio Papadia

Troppi accessi al Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli: nell'ultima settimana, sono arrivati circa 1.400 pazienti, vale a dire in media 200 al giorno, 8 ogni ora; di questi, circa 400, vale a dire il 30% degli accessi, erano in condizioni gravi e sono stati classificati in codici rosso o arancione. Pertanto, il grande afflusso di pazienti ha reso difficoltoso il lavoro dei sanitari che, nelle ultime settimane, sono stati costretti a lavorare anche in spazi ridotti vista la presenza di un cantiere di ristrutturazione negli ambienti del Pronto Soccorso.

E così, proprio nel tentativo di evitare il ripetersi di questo grande afflusso di pazienti e consentire agli operatori sanitari di lavorare nel miglior modo possibile, l'ospedale Cardarelli di Napoli ha rivolto un appello alla cittadinanza: "L'invito rivolto a tutti i cittadini – si legge in una nota – è utilizzare in modo corretto il Pronto Soccorso del Cardarelli, rivolgendosi al proprio medico di famiglia e, in caso di estrema urgenza, chiamando il servizio 118. L’88% dei pazienti che arrivano al Pronto Soccorso del Cardarelli giungono con mezzi propri". Diversamente da quanto accaduto in altri casi analoghi, in cui gli accessi al Pronto Soccorso erano stati massicci, l'ospedale non ha, almeno per il momento, posto nessun limite ai ricoveri.