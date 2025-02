Tromba marina nel Lago di Miseno: paura a Bacoli nei Campi Flegrei Una tromba marina sul Lago Miseno ha scatenato il panico a Bacoli. Ma non ci sono stati danni. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

Una tromba marina nel Lago di Miseno a Bacoli, nei Campi Flegrei, si è manifestata venerdì pomeriggio, 14 febbraio 2025, attorno alle ore 15,00. Il vortice d'aria ha attraversato in pochi secondi lo specchio d'acqua che si trova nella provincia di Napoli, raggiungendo poi la terraferma e quindi le case del centro abitato. Per fortuna non si sono registrati grossi danni, solo un grande spavento da parte della popolazione.

La tromba marina a Bacoli nei video sui social

Il fenomeno naturale, impressionante per le sue dimensioni, è durato diversi minuti ed è stato ripreso in numerosi video amatoriali, poi pubblicati sui social dai cittadini. Tanto spavento, come detto, ma per fortuna nessun danno serio. Le trombe marine sono tornado o trombe d'aria che si formano sull'acqua, come mari, laghi e grandi fiumi. Secondo gli scienziati ne esisterebbero di due tipologie: quelle che si sviluppano con il bel tempo e quelle, invece, "tornadiche" che nascono quando ci sono condizioni meteo avverse. Entrambe sono caratterizzate da una forma ad imbuto, una struttura chiamata “funnel cloud”.

Nel primo caso, sarebbero più deboli lente o addirittura ferme, e andrebbero verso l'alto. Più pericolose, invece, quelle del secondo tipo, che scendono verso il basso e sono molto più veloci. Queste ultime possono provocare anche seri danni, purtroppo, sia alle abitazioni che alle persone. Per fortuna, non si tratta di fenomeni frequenti in Campania. Nella giornata di venerdì, la Protezione Civile della Campania aveva, peraltro, diramato un avviso di allerta meteo gialla per il maltempo. La tromba marina di Bacoli si è verificata in effetti in un contesto che vedeva un cielo particolarmente nuvoloso.