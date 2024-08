Tromba d’aria spazza via ombrelloni e lettini in pochi secondi a Policastro: il video Un video, girato con un cellulare, documenta la potenza del tornado che il 19 agosto ha colpito un lido di Policastro Bussentino (Salerno); per i bagnanti molta paura ma nessun ferito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

182 CONDIVISIONI condividi chiudi

Frame dal video di Glauco Giusti

Il vento sradica gli ombrelloni piantati in spiaggia, travolge anche gli arredi della struttura dove si stanno riparando gli utenti dello stabilimento balneare. Danni ingenti, e sicuramente molta paura, ma nessun ferito per la tromba d'aria che ieri, 19 agosto, si è abbattuta sul lido Baia Marina, a Policastro Bussentino, in provincia di Salerno. È stato proprio uno dei presenti, Glauco Giusti, telefono alla mano, a girare il video per documentare la potenza del tornado: nelle immagini, rilanciate anche da Trekking Tv, è impressionante vedere tavoli e sedie letteralmente scaraventati via mentre le persone cercano riparo nella parte più interna della struttura.

La tromba d'aria, formatasi in acqua, è scesa dalle nubi nere e cariche di pioggia verso il mare, suscitando paura tra i bagnanti e tra i conducenti di alcuni natanti. Ha minacciato la costa della nota località balneare per alcuni minuti prima di dissolversi; subito dopo la zona è stata colpita da un violento nubifragio, che ha causato numerosi allagamenti ma, nel bilancio finale, i danni sono stati contenuti.