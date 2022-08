Tromba d’aria nel golfo di Policastro: tanta paura ma nessun danno Una tromba d’aria nel golfo di Policastro: tanta paura ma nessun danno. Le forti raffiche hanno causato il fuggi fuggi generale dei bagnanti in spiaggia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una improvvisa tromba d'aria si è generata nel Golfo di Policastro, in provincia di Salerno, con epicentro l'arenile di Policastro e Scario. Fortissime raffiche di vento che in pochi minuti sono arrivate sulla spiaggia, mettendo in fuga i bagnanti. Non si registrano danni a persone o cose: la tromba d'aria si è "scaricata" interamente nel mare e le forti raffiche a parte lo spavento causato ai presenti non hanno generato altri problemi.

Intanto, non si arresta l'ondata di maltempo su tutta la Campania: questa mattina è stata prorogata fino alla mezzanotte di sabato 13 agosto l'allerta meteo in tutta la regione, che sarà caratterizzata ancora una volta da "piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore giallo. Si prevedono rovesci e temporali sparsi, anche intensi, con conseguente rischio idrogeologico. I temporali saranno sempre caratterizzati da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale: potrebbero essere improvvisi e dar luogo anche a fulmini e grandine con conseguente caduta di rami o alberi", spiegano ancora da Palazzo Santa Lucia gli uomini della Protezione Civile della Regione Campania. Le violenti piogge di questi giorni hanno causato già diversi danni soprattutto in Irpinia ed in costiera Sorrentino-Amalfitana: a Monteforte Irpino una vera e propria alluvione ha spazzato via automobili e alberi, mentre a Sorrento nella notte appena trascorsa ci sono stati allagamenti ovunque, un muro crollato e tombini divelti dalla violenza delle piogge.