Tromba d’aria ad Agerola scoperchia il ristorante, il vento porta via il tetto Danni al ristorante del comune in provincia di Napoli. Il sindaco ordina scuole chiuse per mercoledì 18 gennaio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una tromba d'aria si abbatte su Agerola, sui Monti Lattari, scoperchia un ristorante. Una folata di vento potentissima, che è riuscita a strappare e a portare via il tetto del ristorante La Cascina del Sole, che su Facebook ha poi avvisato i propri clienti che "Causa danni da avverse condizioni meteo resteremo chiusi fino a data da destinarsi", scusandosi per il disagio. Per fortuna non si registrano feriti. Il sindaco di Agerola, Tommaso Naclerio, ha lanciato l'allarme: "Non uscite di casa".

Chiuse le scuole domani ad Agerola

Il sindaco di Agerola, intanto, Tommaso Naclerio, ha annunciato che domani le scuole nella città saranno chiuse. "In considerazione dell'allerta meteo di colore arancione – annuncia il primo cittadino – come da Avviso emesso dalla Protezione Civile della Regione Campania, e sulla base delle indicazioni del Comitato Operativo Comunale, riunito in seduta permanente per monitorare lo stato di allerta, accertare gli ingenti danni provocati dalle condizioni meteo in corso e prevenire eventuali situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, è in pubblicazione l'ordinanza di chiusura delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado del Comune di Agerola per la giornata di domani 18 gennaio 2023".

"Ciò – aggiunge – allo scopo di tutelare la sicurezza degli studenti e del personale educativo e scolastico. Sempre in via precauzionale, sarà disposta anche la chiusura al pubblico del Parco della Colonia Montana e del Cimitero Comunale. Si raccomanda alla cittadinanza di prestare la massima attenzione e limitare gli spostamenti ai soli casi di stretta necessità. Si informa che per la giornata di domani il servizio porta a porta si svolgerà regolarmente. Si chiede ai cittadini di conferire carta e cartone solo se strettamente necessario e comunque di garantire un corretto ancoraggio del bidoncino in dotazione, valutato il rischio di raffiche di vento di forte intensità".