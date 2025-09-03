Treno finisce fuori dai binari nel Sannio: nessun ferito, circolazione sospesa
La circolazione ferroviaria è sospesa, da questo pomeriggio, tra Amorosi e Frasso Telesino, nel Sannio, dopo il deragliamento di un treno, uscito dai binari. Non ci sono feriti, ma accertamenti sono in corso da parte delle forze dell'ordine. L'incidente riguarda il treno regionale 23398, uscito dai binari nei pressi della stazione di Amorosi Melizzano, in provincia di Benevento, lungo la linea Benevento Caserta.
"Secondo le prime indiscrezioni, il convoglio avrebbe urtato un carrello utilizzato per lavori di manutenzione, il quale, mentre operava su un binario non in esercizio, avrebbe perso l’equilibrio, invadendo parzialmente il binario di transito", ha spiegato Angelo Lustro, segretario generale della Filt Cgil Campania, "Proprio in quell’istante stava sopraggiungendo il treno regionale 23398, che ha impattato contro parte del carrello, deragliando e terminando la corsa contro una palizzata della trazione elettrica". Lustro ha poi aggiunto che "solo grazie alla pronta attivazione della frenatura rapida da parte del macchinista sia stato possibile evitare conseguenze più gravi".
Intanto, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro "per garantire il ripristino della piena funzionalità della linea", da da questo pomeriggio sono diversi i treni con limitazioni e cancellazioni: è stato di fatto attivato il servizio sostitutivo con autobus. Trenitalia ha fatto sapere quali sono i treni coinvolti nei disagi oggi e quelli che subiranno problematiche anche domani, e nel dettaglio:
Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di provvedimento del 3 settembre:
• FR 9560 Lecce (12:42) – Milano Centrale (22:50): termina la corsa a Benevento.
• FR 8326 Lecce (17:00) – Roma Termini (23:05): termina la corsa a Benevento.
I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Caserta dove trovano ulteriore proseguimento con un treno straordinario.
• FA 8317 Roma Termini (15:57) – Lecce (21:48): termina la corsa a Caserta.
• FR 9647 Milano Centrale (16:30) – Foggia (23:05): termina la corsa a Caserta.
• FA 8323 Roma Termini (17:58) – Lecce (23:46): termina la corsa a Caserta.
I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Benevento dove trovano ulteriore proseguimento con un treno straordinario fino a Foggia.
• FA 8319 Roma Termini (16:55) – Benevento (18:55): termina la corsa a Caserta.
I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.
• IC 704 Bari Centrale (16:05) – Roma Termini (22:20) è cancellato.
I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.
Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di provvedimento del 4 settembre:
• FA 8300 Benevento (5:55) – Roma Termini (8:07) ha origine da Caserta.
I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.
• FR 9620 Foggia (6:00) – Milano Centrale (12.24): ha origine da Caserta.
I passeggeri in partenza da Foggia e Benevento possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Roma Termini, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.
• FA 8348 Bari Centrale (6:05) – Roma Termini (10:13): il treno è cancellato tra Benevento e Caserta.
I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Benevento dove possono proseguire con il treno FR 8348 che ne attende l'arrivo.
• FA 8302 Lecce (6:07) – Roma Termini (12:05): il treno è cancellato.
I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.
• FR 9511 Milano Centrale (6:10) – Lecce (15:51): il treno termina la corsa a Caserta.
I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.
• FR 8306 Lecce (7:10) – Roma Termini (13:21): il treno è cancellato tra Benevento e Caserta.
I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Benevento dove possono proseguire con il treno FR 8306 che ne attende l'arrivo.
• FA 8303 Roma Termini (8:00) – Lecce (15:18): il treno è cancellato tra Caserta e Benevento.
I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Benevento dove possono proseguire con il treno FR 8303 che ne attende l'arrivo.
• FR 8311 Roma Termini (13:15) – Bari Centrale (17:50): il treno è cancellato tra Caserta e Benevento.
I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Benevento dove possono proseguire con il treno FR 8311 che ne attende l'arrivo.
• IC 703 Roma Termini (7:31) – Bari Centrale (13:57) è cancellato.
I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.