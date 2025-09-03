Treno finisce fuori dai binari nel Sannio: nessun ferito, circolazione sospesa

La circolazione ferroviaria è sospesa, da questo pomeriggio, tra Amorosi e Frasso Telesino, nel Sannio, dopo il deragliamento di un treno, uscito dai binari. Non ci sono feriti, ma accertamenti sono in corso da parte delle forze dell'ordine. L'incidente riguarda il treno regionale 23398, uscito dai binari nei pressi della stazione di Amorosi Melizzano, in provincia di Benevento, lungo la linea Benevento Caserta.

"Secondo le prime indiscrezioni, il convoglio avrebbe urtato un carrello utilizzato per lavori di manutenzione, il quale, mentre operava su un binario non in esercizio, avrebbe perso l’equilibrio, invadendo parzialmente il binario di transito", ha spiegato Angelo Lustro, segretario generale della Filt Cgil Campania, "Proprio in quell’istante stava sopraggiungendo il treno regionale 23398, che ha impattato contro parte del carrello, deragliando e terminando la corsa contro una palizzata della trazione elettrica". Lustro ha poi aggiunto che "solo grazie alla pronta attivazione della frenatura rapida da parte del macchinista sia stato possibile evitare conseguenze più gravi".

Intanto, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro "per garantire il ripristino della piena funzionalità della linea", da da questo pomeriggio sono diversi i treni con limitazioni e cancellazioni: è stato di fatto attivato il servizio sostitutivo con autobus. Trenitalia ha fatto sapere quali sono i treni coinvolti nei disagi oggi e quelli che subiranno problematiche anche domani, e nel dettaglio: