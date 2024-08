video suggerito

Treno della Circumvesuviana va in avaria poco dopo la partenza: passeggeri costretti a continuare a piedi Nel tardo pomeriggio del 23 agosto un treno della Circumvesuviana, diretto a Sarno, è andato in avaria tra le stazioni di San Giovanni e Barra. I passeggeri sono scesi e hanno raggiunto la banchina più vicina a piedi.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un treno della linea Circumvesuviana è andato in avaria nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 23 agosto, causando disagi all'intera circolazione ferroviaria della città. Partito da Napoli, il convoglio avrebbe iniziato a manifestare i primi problemi dopo pochi minuti, fermandosi tra le stazioni di San Giovanni e Barra in zona San Giovanni a Teduccio. Stando a quanto raccontato da alcuni testimoni, il macchinista avrebbe provato a riportare il treno indietro fino alla banchina di San Giovanni, senza successo. I viaggiatori hanno dovuto, così, continuare il percorso a piedi sui binari.

Il guasto ha interessato un treno della linea Napoli-Sarno. Il convoglio era appena partito dalla stazione della città con direzione Sarno, quando è andato in avaria. Una ragazza che si trovava all'interno di uno dei vagoni ha raccontato al quotidiano La Repubblica di aver visto del fumo entrare dai finestrini. Così, non riuscendo a riportare il treno fino alla banchina di San Giovanni, il macchinista ha aperto le porte scorrevoli e fatto scendere i passeggeri.

Uno di loro, un giovane, è stato visto imbracciare un estintore e provare a spegnere un principio di incendio che si stava sviluppando lungo i binari. Poco dopo, intorno alle 19:40, le persone che si trovavano a bordo del treno hanno proseguito il proprio percorso a piedi, fino alla stazione di San Giovanni.

L'avaria del treno diretto a Sarno ha inevitabilmente causato una serie di disagi su tutta la linea ferroviaria cittadina che si sono protratti fino a tarda serata. Come testimoniato anche da alcuni viaggiatori attraverso post pubblicati su Facebook, i treni che partivano da Napoli e che dovevano passare per le stesse stazioni del convoglio in avaria hanno subito ritardi che in alcuni casi hanno superato l'ora. La corsa per Torre Annunziata, poi, è stata cancellata per metà, mentre quello in direzione opposta del tutto.