Trasporto pubblico a Napoli

Treni guasti e passaggi a livello che non funzionano, corse saltate e ritardi sulla Circumvesuviana Disservizi si sono registrati soprattutto sulle tratte Napoli-Sorrento e Napoli-Poggiomarino. Ritardi di 30 minuti e molte corse soppresse.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Treni guasti e passaggi a livello che non funzionato e la Circumvesuviana va ancora in tilt, con tante corse saltate e ritardi di oltre mezz'ora sulle corse. I forti disagi si sono verificati questa mattina, come segnalato anche dall'Eav, l'Ente Autonomo Volturno, la società partecipata della Regione Campania che si occupa dei trasporti pubblici. In particolare le linee maggiormente interessate sono la Napoli-Sorrento e la Napoli-Poggiomarino.

Corse saltate e treni in ritardo

I disservizi, secondo quanto riportato da Eav, sarebbe stati determinati da "problemi tecnici sulla tratta Torre del Greco-Leopardi". Nello specifico, alcuni treni sono soppressi: in particolare sono stati cancellati i convogli previsti alle ore 12,00 e delle ore 12,48 da Sorrento e Napoli e quello delle 11,16 da Poggiomarino a Napoli. Sempre in giornata, hanno subito lo stesso destino le corse delle 10,42 da Napoli a Sorrento, mentre i treni delle 9,54 da Napoli a Sorrento e della 9,47 da Napoli a Poggiomarino hanno effettuato servizio fino a Torre del Greco.

In mattinata Eav aveva reso noto che si erano verificate delle "problematiche tecniche sugli impianti di passaggio a livello" nella tratta Poggiomarino-Scafati, comunicando anche che "sulle linee Napoli-Poggiomarino e Napoli-Sorrento e viceversa i treni viaggiano con circa 30 minuti di ritardo". Problemi sui passaggi a livello si erano verificati anche negli scorsi giorni. Sono già stati allertati i tecnici per individuare l'origine dei guasti e ripararli, in modo che non si abbiano altri problemi in futuro. L'Eav si è anche scusata con i viaggiatori per i disagi subiti.