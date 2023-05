Tremila euro per avere le risposte dei quiz per la patente: quattro denunciati a Napoli Una 28enne, facendo finta di sostenere l’esame, suggeriva le risposte ai quiz a cittadini stranieri, che avevano pagato 3mila euro per il “servizio”.

A cura di Valerio Papadia

Soldi in cambio delle risposte per i quiz della patente: ennesima truffa ai danni della Motorizzazione Civile scoperta dalle forze dell'ordine a Napoli. Questa volta, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento di Polizia Stradale Campania-Basilicata hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria una giovane donna di 28 anni e suo zio, un uomo di 53 anni, entrambi di Frattamaggiore, nel Napoletano, nonché un cittadino cinese di 34 anni e un cittadino pakistano di 52 anni.

Nella fattispecie, i poliziotti hanno scoperto che la 28enne si era presentata nella sede della Motorizzazione Civile di Napoli, che sorge nell'area Est della città, con il pretesto si sostenere l'esame per conseguire la patente di categoria C e D. Il suo scopo, però, era ben diverso: quello di suggerire ai due cittadini stranieri le risposte ai quiz, di moto che potessero superare l'esame e conseguire la licenza di guida. I due stranieri, infatti, avevano pagato alla 28enne e a suo zio una somma di tremila euro ciascuno affinché avessero le risposte ai quiz: la ragazza, infatti, in sede di esame si era sistemata alla sinistra dei due per suggerirgli le risposte.

Ad insospettire gli inquirenti sono state le ripetute bocciature che la 28enne ha collezionato in sede di esame: la donna, che non aveva interesse a superare i quiz, per poter sostenere l'esame anche altre volte, non è mai stata promossa. I poliziotti sono ora al lavoro per individuare altri eventuali esaminandi che si sono rivolti ai due per ricevere, dietro pagamento, le risposte ai quiz.