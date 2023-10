Tre operai ustionati nel Casertano: fiammata mentre montano il forno del panificio Incidente nel laboratorio di un panificio di San Cipriano d’Aversa: tre operai investiti da una fiammata, hanno riportato ustioni alle braccia; non sono in pericolo di vita.

Tre operai sono rimasti ustionati alle braccia, e sono attualmente ricoverati in ospedale, a seguito di un incidente avvenuto nel laboratorio di un panificio di San Cipriano di Aversa, in provincia di Caserta: sono stati investiti da una fiammata mentre erano al lavoro per il montaggio del nuovo forno a metano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i Vigili del Fuoco e l'Ispettorato del Lavoro, le condizioni dei tre non sarebbero gravi.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 30 ottobre. Ricostruzione ancora in corso, ma stando alle prime risultanze i tre sarebbero stati colpiti dalla fiammata mentre montavano il forno; si sarebbe quindi trattato di un problema legato all'impianto del metano o al nuovo elettrodomestico. Soccorsi dai sanitari del 118, due degli operai, che avrebbero riportato ustioni più profonde, sono stati trasferiti al centro Grandi Ustionati del "Cardarelli" di Napoli, mentre il terzo è stato ricoverato nell'ospedale "Moscati" di Aversa; visitati dai medici, sono stati giudicati non in pericolo di vita.

I tre, a quanto si apprende, non sono dipendenti del panificio ma della ditta che si stava occupando dell'installazione del nuovo forno. Nel laboratorio è intervenuto anche personale dell'Ispettorato del Lavoro per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e l'inquadramento delle vittime.