Trasporto pubblico a Napoli

Travolto dal treno sui binari, morto ragazzo di 19 anni a Battipaglia Tragedia nei pressi della stazione di Battipaglia. Sul posto polizia, pompieri e 118. Ritardi di 90 minuti per i treni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Travolto dal treno sui binari nei pressi della stazione di Battipaglia, è morto così un ragazzo di 19 anni, originario del comune del Salernitano. L'incidente ferroviario è avvenuto nella tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 gennaio 2025, attorno alle ore 19,40. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Ferroviaria e del commissariato della Polizia di Stato di Battipaglia. Immediato anche l'intervento dei soccorsi, con l'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli, ma per il giovane malcapitato non c'è stato nulla da fare. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Incidente ferroviario alla stazione di Battipaglia

Al momento sono in corso le indagini su quanto avvenuto. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del caso e si stanno cercando testimonianze e eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Non si esclude, al momento, che possa essersi trattato di un gesto estremo. Ma solo il prosieguo delle indagini e gli ulteriori accertamenti potranno fornire ulteriori elementi.

Le indagini della polizia, ritardi sulle corse dei treni

L'incidente è avvenuto sulla linea ferroviaria Napoli – Paola. A seguito dell'investimento, la circolazione ferroviaria è stata sospesa in prossimità di Battipaglia. Si registrano ancora forti rallentamenti fino a 90 minuti. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. Ferrovie dello Stato ha annunciato che è in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.