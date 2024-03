Travolto dal treno alla Stazione di Portici, morto un uomo di 61 anni. Treni fermi per 3 ore Disagi per i trasporti ferroviari: treni cancellati o rallentati per tre ore. Capasso (Assoutenti): “Chiediamo maggiore sicurezza e tornelli agli accessi della stazione” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Travolto dal treno in corsa alla Stazione di Portici, sulla linea Napoli-Salerno via Nocera Inferiore, è morto un uomo di 61 anni di origine straniera, a quanto apprende Fanpage.it. L'incidente ferroviario è avvenuto questa mattina, venerdì 1 marzo 2024, attorno alle ore 5,30. Ancora da ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati le forze dell'ordine e il magistrato di turno, per svolgere i necessari accertamenti, e i tecnici di Rfi. Dalle 7,00 è stato attivato il servizio sostitutivo con bus. La circolazione ferroviaria è stata sospesa ed è ripresa a partire dalle 8,25 gradualmente, dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle Autorità competenti intervenute sul posto. Gli effetti sulla mobilità ferroviaria hanno comportato rallentamenti fino a 40 minuti per 4 Regionali, 1 treno Alta Velocità e 8 Regionali sono stati limitati, mentre 8 Regionali sono stati cancellati.

Capasso (Assoutenti): "Serve maggiore sicurezza, tornelli agli accessi"

Sulla vicenda, il presidente di Assoutenti Campania, Roberto Capasso, dichiara:

"Ennesima tragedia sui binari della stazione ferroviaria di Portici- Ercolano. Stamane intorno alle ore 6:00 del mattino un treno Frecciarossa in transito nella suddetta stazione ha investito una persona presente sui binari. Le indagini dell’Autorità giudiziaria sono ancora in corso. Solo in tarda mattinata la circolazione è tornata regolare dopo gli accertamenti e la messa in sicurezza delle autorità competenti. I treni alta velocità e metropolitani a causa di tale evento hanno subito cancellazioni e limitazioni di percorso. Chiediamo maggiore sicurezza con l’installazioni di tornelli per l’accesso alla stazione. Si è appreso che alcune persone utilizzano regolarmente i binari come scorciatoia per raggiungere il porto adiacente alla stazione, questo è inaccettabile. Infine, si chiede da tempo anche la riapertura della biglietteria anche come presidio di sicurezza".