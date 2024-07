Travolto da una pedana, operaio batte la testa: è in ospedale in pericolo di vita

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un operaio di 57 anni è stato travolto da una pedana, battendo la testa: è accaduto a Volla, in provincia di Napoli. L'uomo è ora in ospedale, in pericolo di vita. L'incidente sul lavoro è avvenuto ieri pomeriggio in via Palazziello, nei locali di un’azienda di smaltimento e recupero di materiale elettrico. Indagano i carabinieri di Volla: stando a quanto accertato dai militari dell'Arma, l'operaio si stava occupando di alcune operazioni di scarico, quando sarebbe stato accidentalmente investito da un pallet di materiale, cadendo e battendo la testa.

L'uomo, che risulta regolarmente assunto presso l'azienda dove è avvenuto il fatto, è stato quindi portato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare di Napoli, nel quartiere di Ponticelli, dove si trova in prognosi riservata ed in pericolo di vita. I carabinieri di Volla stanno ora ascoltando i presenti ed effettuando rilievi nell'azienda di via Palazziello, per cercare di ricostruire l'esatta dinamica del fatto. Il 57enne, intanto, lotta tra la vita e la morte nella struttura di via Enrico Russo, dopo aver battuto violentemente la testa.