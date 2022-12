Travolto da un pirata della strada ad Avellino: morto un 49enne L’incidente si è verificato questa notte: il 49enne è morto sul colpo. Polizia e carabinieri sono sulle tracce del pirata della strada, che è fuggito.

A cura di Valerio Papadia

Tragedia sulla strada ad Avellino, al confine con Mercogliano: un uomo di 49 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile, il cui conducente non si è fermato a prestare i soccorsi e si è dato alla fuga. La vittima è un uomo di nome Adam, originario del Ghana, in Irpinia da oltre 10 anni e senza fissa dimora: da una prima ricostruzione dell'accaduto, il 49enne questa notte stava attraversando la strada in via Nazionale Torrette quando è stato travolto dall'auto pirata. Sul posto sono arrivati tempestivamente i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 49enne.

La vittima era conosciuta in città, purtroppo anche per i suoi problemi di salute, per i quali spesso veniva ospitato nei locali della Caritas di Avellino; nell'ultimo periodo, da quanto si apprende, Adam dormiva sul sagrato della chiesa del Rosario. Questa mattina, ad Avellino è arrivato anche il fratello del 49enne, residente a Latina.

Indagini in corso per identificare il pirata della strada

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i militari dell'Arma dei carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per risalire all'identità del conducente dell'automobile che ha investito e ucciso il 49enne. Determinanti in questo senso potrebbero essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che sono state visionate dalle forze dell'ordine.