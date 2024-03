Trasporto pubblico a Napoli

Trasporti di Pasqua 2024 a Napoli, metro Linea 1, bus e funicolari anche di pomeriggio: gli orari Firmato l'accordo tra Anm e i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal. Non hanno firmato Usb e Orsa Trasporti. Tutti gli orari dei mezzi pubblici.

A cura di Pierluigi Frattasi

Metro Linea 1, funicolari e bus in servizio anche il pomeriggio di Pasqua, domenica 31 marzo 2024. Firmato l'accordo tra Anm, l'azienda napoletana della mobilità di proprietà del Comune di Napoli, e i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal. Non hanno firmato Usb e Orsa Trasporti. Ai lavoratori che saranno in servizio su base volontaria nel pomeriggio di Pasqua 2024 andrà un bonus di 225 euro lordi.

Pasqua 2024 a Napoli, orari di metro, bus, funicolari e parcheggi

Di seguito, tutti gli orari dei mezzi pubblici a Napoli, gestiti dall'Anm, per la domenica di Pasqua 2024. Venerdì e Sabato Santo, invece, metro e funicolari saranno aperte fino alle 2,00 di notte. Il Lunedì in albis si seguirà l'orario festivo.

Metro Linea 1

Orario festivo con 8 treni, con sospensione esercizio dalle 13,30 (ultime corse da Piscinola 12,30 e da Garibaldi ore 13,00), e prima corsa commerciale ore 16,50 da Piscinola; ore 17,30 da Garibaldi.

Chiusura seconde uscite Montedonzelli e Toledo-Montecalvario.

Funicolari Centrale, Montesanto e Mergellina

Prima corsa ore 7,00 ultima corsa ore 13,30, con sospensione e riapertura ore 16,30 fino a ultima corsa alle 23,30.

Ascensori

In servizio dalle 7,00 alle 13,30.

Bus, filobus e tram

Esercizio festivo, sospensione tra le 13,30 e le 16,00.

Alibus servizio ordinario nella fascia 13,30-16,00

Anm Point

Apertura dalle 7,00 alle 13,30.

Riapertura dalle 16,30 alle 22,30 dell'Anm Point Garibaldi (Stazionamento autobus), Municipio, Augusteo, Fuga, Montesanto.

Parcheggi

apertura dalle 7,20 alle 1,30 parcheggio Spalti e Frullone

apertura dalle 7,20 alle 23,30 parcheggi Mancini

apertura H24 parcheggi Brin e Colli Aminei