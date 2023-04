Trascina un uomo fuori dall’abitacolo e gli ruba l’auto: 25enne arrestato a Napoli Il malvivente è stato arrestato il giorno dopo la rapina dai poliziotti: è stato trovato in possesso anche di documenti e carte di credito della vittima.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un uomo di 25 anni è stato arrestato a Napoli dalla Polizia di Stato per rapina aggravata. Nella serata di mercoledì 12 aprile, alcuni agenti sono stati avvicinati da un uomo che ha raccontato loro che, poco prima, mentre si trovava a bordo della propria auto in via Nuova Poggioreale, era stato avvicinato da uno sconosciuto che, dopo averlo trascinato all'esterno dell'abitacolo, gli aveva rubato la vettura e si era allontanato velocemente.

Il rapinatore arrestato il giorno dopo

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 13 aprile, alcuni poliziotti, impegnati in un servizio di controllo del territorio, in via Serino, quartiere Barra, periferia orientale di Napoli, si sono imbattuti in un uomo che, alla loro vista, ha tentato la fuga. Quando l'hanno raggiunto e bloccato, gli agenti lo hanno trovato in possesso di una carta d’identità, una patente di guida, una Postepay, due bancomat, nonché delle chiavi di una vettura parcheggiata poco distante, che è risultata essere l'auto rubata la sera precedente a Poggioreale.

La vittima si è recata in commissariato per recuperare la sua automobile nonché i documenti e le carte di credito che le erano state sottratte; il malcapitato ha anche riconosciuto il malvivente da alcune foto che gli sono state sottoposte dagli agenti. Il rapinatore, un 25enne originario della Romania, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato così arrestato con l'accusa di rapina aggravata.