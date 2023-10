Tragedia sul traghetto al Porto di Ischia: turista muore dopo un malore La vittima è un uomo di 84 anni originario della Costa d’Amalfi: era appena salito sul traghetto diretto a Napoli quando ha accusato il malore fatale.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragedia nella mattinata di oggi, domenica 8 ottobre, su un traghetto in partenza dal Porto di Ischia: un turista è morto a causa di un malore poco dopo essersi imbarcato sulla nave; la vittima è un uomo di 84 anni, A.A., originario della Costa d'Amalfi, che si trovava in vacanza sull'isola verde.

Da quanto si apprende, il turista era appena salito a bordo del traghetto in partenza alle 10.35 dal Porto di Ischia e diretto a Napoli quando ha accusato il malore fatale: l'84enne si è accasciato a terra ed è stato subito soccorso dal personale di bordo. Poco dopo, su un traghetto proveniente da Pozzuoli, è stato rintracciato un medico, che ha praticato le prive manovre, insieme poi ai sanitari del 118, giunti nel frattempo sull'imbarcazione: nonostante i tentativi messi in campo, anche tramite un defibrillatore, per l'anziano non c'è stato nulla da fare.

L'Autorità Marittima ha deciso di bloccare definitivamente la partenza del traghetto, in attesa dell'arrivo del magistrato di turno e delle disposizioni sulla salma della vittima dell'Autorità Giudiziaria competente. I passeggeri che si trovavano sull'imbarcazione sono stati dirottati su una corsa speciale, partita da Ischia circa un'ora più tardi e diretta a Napoli.