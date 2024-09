video suggerito

Tragedia sfiorata a Napoli: calcinacci dal balcone di palazzo Filomarino, a pochi centimetri da passante Delle grosse pietre si sono staccate da un balcone di palazzo Filomarino, in via Benedetto Croce, a Napoli; i calcinacci a pochi centimetri da una passante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

I calcinacci crollati in via Benedetto Croce

"La signora era a un centimetro, mamma mia, le è andato sul piede": tragedia sfiorata nel centro storico di Napoli, in via Benedetto Croce, dove una passante ha rischiato di essere colpita da un pezzo di balcone caduto da palazzo Filomarino. Il commento si sente nel video pubblicato dal consigliere della II Municipalità Pino De Stasio, che mostra sui social il luogo dell'incidente e le dimensioni dei calcinacci che si sono improvvisamente abbattuti al suolo sulla strada sempre molto trafficata.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 14 di oggi, 9 settembre, fortunatamente nel bilancio non ci sono feriti: molta paura per la donna che si trovava a passare proprio in quel punto, ma nessuna conseguenza di rilievo. I calcinacci potrebbero essersi staccati a seguito della pioggia che nella notte scorsa si è abbattuta si Napoli, il maltempo potrebbe avere influito su una stabilità già precaria di parti di un balcone dello storico palazzo del centro storico. Sono stati allertati i Vigili del Fuoco per le verifiche del caso. Scrive De Stasio:

Da tempo scriviamo e sollecitiamo tutti gli enti preposti che il Centro Storico ha necessità di un piano di azione concertato per l’ordinaria manutenzione dei monumenti e dei siti storici, come palazzo Filomarino già residenza del Filosofo Benedetto Croce e sede di una delle più importanti biblioteche italiane.