Tragedia nel Napoletano, bambino di 12 anni muore per un malore a scuola Un bambino di 12 anni è morto nell’istituto Mercogliano-Guadagni di Cimitile (Napoli); sarebbe stato stroncato da un malore. Accertamenti in corso.

Un bambino di 12 anni è deceduto questa mattina, 2 aprile, nell'Istituto comprensivo statale Mercogliano-Guadagni di Cimitile, in provincia di Napoli. Avrebbe accusato un malore mentre si trovava nell'atrio della struttura scolastica, i tentativi di soccorso si sarebbero rivelati inutili; sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale per gli accertamenti del caso e per l'avvio delle indagini.

Il piccolo, questa la ricostruzione su cui stanno lavorando gli investigatori, si sarebbe sentito male mentre era a scuola; nonostante il tempestivo allarme, con conseguente richiesta di aiuto al 118, sarebbe morto in pochissimo tempo. Secondo quanto accertato dai militari nelle fasi iniziali delle indagini il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali: sembra infatti che il 12enne soffrisse di diverse patologie che potrebbero quindi averne causato la morte. Non si esclude che, vista la giovane età, venga ugualmente disposta l'autopsia.