napoli
video suggerito
video suggerito

Tragedia in cantiere a San Vitaliano: l’imprenditore Vincenzo Bolero morto dopo un volo di 7 metri

Incidente mortale sul lavoro a San Vitaliano (Napoli): il geometra Vincenzo Bolero, 68 anni, è caduto nel vuoto mentre effettuava un sopralluogo in un cantiere.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Nico Falco
0 CONDIVISIONI
Il luogo dell’incidente, a San Vitaliano (Napoli)
Il luogo dell’incidente, a San Vitaliano (Napoli)

Il titolare di una ditta edile è deceduto in un incidente sul lavoro a San Vitaliano, in provincia di Napoli; secondo quanto ricostruito, il 68enne Vincenzo Bolero, geometra, è precipitato da un'altezza di oltre sette metri mentre stava effettuando un sopralluogo in un cantiere attivo nell'area di un distributore di carburante. L'uomo, originario di Marigliano, è morto sul colpo, inutili i tentativi di soccorso.

Sul posto, nella mattinata di oggi, 24 ottobre, sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Vitaliano e del Nucleo Radiomobile di Castello di Cisterna; il cantiere in cui si è consumata la tragedia si trova in un'area periferica del comune del Napoletano, in via Quaranta Moggia, nei pressi di via Ponte delle Tavole. La ricostruzione è ancora in corso: è probabile che l'uomo abbia perso l'equilibrio durante il sopralluogo, finendo nel vuoto.

Cronaca
Lavoro
0 CONDIVISIONI
Immagine
Tragedia in cantiere a San Vitaliano: l'imprenditore morto dopo un volo di 7 metri
L'incidente mentre il geometra Vincenzo Bolero stava effettuando un sopralluogo, è deceduto sul colpo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views