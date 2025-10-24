Tragedia in cantiere a San Vitaliano: l’imprenditore Vincenzo Bolero morto dopo un volo di 7 metri

Il luogo dell’incidente, a San Vitaliano (Napoli)

Il titolare di una ditta edile è deceduto in un incidente sul lavoro a San Vitaliano, in provincia di Napoli; secondo quanto ricostruito, il 68enne Vincenzo Bolero, geometra, è precipitato da un'altezza di oltre sette metri mentre stava effettuando un sopralluogo in un cantiere attivo nell'area di un distributore di carburante. L'uomo, originario di Marigliano, è morto sul colpo, inutili i tentativi di soccorso.

Sul posto, nella mattinata di oggi, 24 ottobre, sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Vitaliano e del Nucleo Radiomobile di Castello di Cisterna; il cantiere in cui si è consumata la tragedia si trova in un'area periferica del comune del Napoletano, in via Quaranta Moggia, nei pressi di via Ponte delle Tavole. La ricostruzione è ancora in corso: è probabile che l'uomo abbia perso l'equilibrio durante il sopralluogo, finendo nel vuoto.