Tragedia a Pozzuoli, donna annega in mare a Miliscola Una 76enne è morta sulla spiaggia di Lucrino, a Pozzuoli (Napoli); sarebbe stata colta da un malore e sarebbe finita in mare.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Una 76enne è deceduta nel pomeriggio di oggi, 8 agosto, a Pozzuoli, in provincia di Napoli; sarebbe morta per annegamento. La vittima si trovava sulla spiaggia libera di Lucrino, in via Miliscola. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della stazione locale che hanno avviato le indagini; la salma è stata sequestrata e verrà sottoposta agli esami autoptici.

L'allarme è stato lanciato da alcuni bagnanti. All'arrivo dei sanitari la donna presentava una ferita alla testa, verosimilmente conseguenza di un impatto. Secondo una prima ricostruzione, che resta attualmente al vaglio, la 76enne sarebbe caduta da un muretto su cui era seduta, forse a causa di un malore, e sarebbe finita in acqua; ormai priva di sensi, sarebbe annegata prima che gli altri presenti riuscissero a riportarla a terra.

L'equipaggio del 118, dopo un tentativo di rianimazione sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Il pm di turno ha disposto il sequestro della salma, che è stata trasferita al Policlinico Federico II di Napoli per l'autopsia.