Tragedia a Marcianise, Lucia Valentino muore soffocata da una mozzarella

Una donna di 62 anni è morta a Marcianise (Caserta) dopo avere ingerito un boccone di mozzarella; il latticino l’ha soffocata, inutili i soccorsi.
A cura di Nico Falco
Tragedia a Marcianise, in provincia di Caserta, dove una donna di 62 anni è morta dopo avere ingerito un boccone di mozzarella; la vittima, Lucia Valentino, del posto, sarebbe stata soffocata dal latticino. Sono intervenuti i sanitari del 118, ma al loro arrivo non c'era già più nulla da fare. I funerali sono stati fissati per oggi, 24 agosto, nel Santuario Nostra Signora di Fatima, a Marcianise.

L'episodio risale alla serata di venerdì scorso, 22 agosto. Secondo le ricostruzioni la donna avrebbe mangiato il boccone mentre era in cucina, intenta a preparare la cena; la mozzarella le sarebbe andata di traverso, bloccandole le vie respiratorie. I familiari hanno subito chiamato i soccorsi, ma tutte le manovre di rianimazione si sono rivelate vane. Essendo chiare le cause del decesso, la salma non è stata sottoposta a sequestro, consentendo ai parenti di disporre i funerali, che si terranno oggi.

Caserta
Cronaca
