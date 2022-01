Tragedia a Maiori: muore annegato per salvare il cane nel giorno del suo compleanno Un 71enne di Maiori è morto annegato nel pomeriggio di oggi nella vasca di irrigazione del suo giardini: aveva cercato di salvare il suo cane.

A cura di Nico Falco

Un pensionato di 71 anni, Carlo Apicella, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, 14 gennaio, nel suo terreno agricolo, nel tentativo di salvare il suo cane, caduto in una vasca di irrigazione. La tragedia a Maiori, in Costiera Amalfitana (Salerno), nel giorno del compleanno della vittima: l'uomo aveva festeggiato con la famiglia e poi si era concesso un pomeriggio insieme al cagnolino in località Castello.

Ad allertare i soccorsi, i familiari dell'uomo. Il corpo di Apicella è stato rinvenuto poco dopo le 16 dai Vigili del Fuoco; era nella vasca irrigua, profonda circa due metri e con 17 metri quadrati di superficie. Il cane era ancora lì: si è salvato adagiandosi sul corpo del padrone. Per recuperare il cadavere i pompieri del distaccamento di Maiori si sono immersi nella vasca con mute di superficie. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che però non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 71enne per annegamento. Secondo gli inquirenti l'uomo sarebbe entrato nella vasca, utilizzata per la raccolta delle acque piovane al servizio del suo terreno agricolo, per aiutare il proprio cane, che era in difficoltà.

Una volta immerso, però, anche Apicella sarebbe rimasto bloccato, forse a causa di uno shock termico con conseguente malore. In particolare, non sarebbe riuscito ad uscire dall'acqua anche per via del peso degli indumenti bagnati e avrebbe quindi finito con l'annegare. Il cane si sarebbe salvato proprio adagiandosi sul corpo del pensionato. Dopo il sopralluogo e l'accertamento dei sanitari il magistrato ha liberato la salma, dando quindi il via libera per i funerali.