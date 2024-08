Traffico sulle autostrade oggi 10 agosto: code tra Salerno-Battipaglia, Campagna-Sicignano e per la Calabria Traffico intenso su tutte le autostrade in Campania questa mattina, nel weekend che apre la settimana di Ferragosto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Bollino nero per la mattinata di oggi, sabato 10 agosto, sulle autostrade della Campania. Al momento si registra traffico intenso su tutta la rete autostradale con rallentamenti a tratti in prossimità dei principali svincoli per le località turistiche tra Salerno e Battipaglia e tra Campagna e Sicignano. Lunghe code per la Calabria. Tantissime persone si sono messe in viaggio, infatti, dall'alba di questa mattina, per raggiungere hotel, B&B e seconde case al mare, per trascorrere le vacanze delle settimane centrali di agosto.

Molto trafficate tutte le autostrade della rete Anas, società del gruppo Fs Italiane, in particolare le strade statali che portano verso la Penisola Sorrentina, la Costiera Amalfitana, il Cilento e la Salerno-Reggio Calabria. Ma rallentamenti si registrano anche a Villa San Giovanni per gli imbarchi per la Sicilia con tempi di attesa di circa 3 ore. Circolazione intensa si registra in particolare sulla SS18VAR Cilentana, sulle strade costiere – sorrentina e amalfitana. Ma anche sulle strade statali 106 “Jonica” e 18 “Tirrena Inferiore” in Calabria. Domani, domenica 11 agosto, ci sarà, invece, il bollino rosso.

Sull'A16 code di 9 km per incidente

Nove chilometri di coda sull'A16 Napoli-Canosa per un incidente avvenuto tra i caselli irpini di Grottaminarda e Lacedonia in direzione di Canosa. L'incidente si è verificato poco dopo le sette. Sul posto mezzi di soccorso, pattuglie della Polstrada il il personale del Sesto tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Poco fa l'incidente è stato risolto, e si segnalano otto chilometri di coda, in diminuzione.