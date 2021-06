Lunghe code oggi pomeriggio, 3 giugno, in via Girolamo Santacroce, la strada che congiunge piazza Leonardo con con via Salvator Rosa: una delle corsie, quella che conduce verso il centro di Napoli, è rimasta bloccata per un grosso camion che procedeva controsenso e che è rimasto intrappolato tra gli altri automobilisti e le vetture parcheggiate sul lato della strada. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco.

A quanto si apprende il tir era guidato da un autista straniero, che probabilmente non sapeva che in quel tratto la circolazione è a doppio senso e che potrebbe essersi quindi spostato sul lato sinistro della carreggiata; possibile anche che le automobili in sosta, perennemente a ridosso del lato destro della divisione della carreggiata, abbiano ristretto tanto la corsia da obbligare il conducente a spostarsi a sinistra, per poi restare bloccato tra lo spartitraffico e le automobili che provenivano dal senso opposto di marcia. La presenza del camion, e l'impossibilità di spostarlo velocemente per liberare la carreggiata, ha causato il caos nell'area: bloccata non solo via Santacroce ma anche via Salvator Rosa, dove si sono incolonnate le automobili che provenivano dal centro storico e proseguivano verso piazza Leonardo.

L'Anm ha fatto sapere di aver dovuto modificare il percorso di alcuni autobus della linea 139 in modo da aggirare il blocco causato dal mezzo pesante: quelli provenienti da piazza Dante hanno proseguito per via Salvator Rosa, via Imbriani, via D'Acquisto, piazza De Leva, via Giacinto Gigante, piazza Canneto, di nuovo via Giacinto Gigante, piazzetta Arenella, piazza Muzii e poi hanno ripreso il percorso ordinario.