Traffico internazionale di droga: 20 persone arrestate a Napoli Un blitz della Polizia di Stato è scattato alle prime luci di oggi, martedì 23 novembre: sono 20 le persone finite in manette nel capoluogo campano.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

È scattata a Napoli alle prime luci di oggi, martedì 23 novembre, una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, che ha portato all'arresto di 20 persone in città. I 20 arrestati sono gravemente indiziati di aver costituito una associazione criminale dedita al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti sia in Italia che all'estero e detenzione illegale di armi da fuoco. Ulteriori dettagli sull'operazione verranno forniti a breve dagli inquirenti.

Spaccio di droga in Italia: 17 arresti

Soltanto pochi mesi fa, lo scorso aprile, i carabinieri hanno sgominato una organizzazione dedita allo spaccio di droga tra Campania, Abruzzo e Lazio; 17 le persone arrestate tra le province di Napoli, Caserta e le altre due regioni summenzionate. Secondo le indagini dei militari dell'Arma, portate avanti tra il maggio del 2018 e il novembre del 2019, i 17 indagati erano diventati il punto di riferimento per lo spaccio di sostanze stupefacenti in diversi comuni italiani: Sessa Aurunca, Mondragone e Pietramelara, nella provincia di Caserta; Cassino, nella provincia di Frosinone, in Lazio; San Salvo, in provincia di Chieti, in Abruzzo. Secondo quanto stabilito dagli inquirenti, gli indagati acquistavano grossi quantitativi di droga – soprattutto cocaina ed eroina – da fornitori italiani ed esteri: la droga veniva poi rivenduta ai pusher locali, che si occupavano dello smercio al dettaglio.

–