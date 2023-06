Traffico in tilt sull’A3 Napoli-Salerno, oltre 3 km di coda prima di Angri Traffico in tilt lungo la Napoli-Salerno all’altezza di Angri: diversi chilometri di coda in direzione del capoluogo partenopeo per animali vaganti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Trattico in tilt sull'autostrada A3 Napoli-Salerno in direzione del capoluogo partenopeo: prima dello svincolo di Angri, sono stati segnalati animali vaganti che hanno causato oltre 3 chilometri di code, in aumento con il passare del tempo.

Per chi arriva da Salerno e si muove in direzione di Napoli, l'uscita consigliata è quella di Nocera Inferiore per poi rientrare a Pompei-Scafati Con il traffico in peggioramento, difficile valutare i tempi di ripristino. Attualmente, riferiscono alcuni automobilisti a Fanpage.it, le automobili sono letteralmente ferme a partire dalle 8.30 lungo la tratta interessata.

(Notizia in aggiornamento)