Traffico di droga tra Napoli e Benevento, arresti e sequestri nella notte Blitz antidroga nella notte tra Napoli, Salerno e Benevento: misura cautelare per 10 persone, accusate di far parte di una banda di spacciatori di droga collegata al clan Fabbrocino.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

I carabinieri hanno eseguito all'alba di oggi, 10 marzo, una misura cautelare per 10 persone, accusate di fare parte di un gruppo che spacciava droga tra i comuni di San Gennaro Vesuviano, Palma Campania, Poggiomarino, Benevento e nell'area del Nolano. Il blitz arriva al termine delle indagini dei carabinieri della stazione di Palma Campania: i militari hanno ricostruito l'organigramma dell'organizzazione, identificando sia i vertici sia i numerosi pusher sul territorio che a loro facevano capo.

Nel corso dell'attività investigativa erano state arrestate in flagranza di reato altre 4 persone ed erano state sequestrate sostanze stupefacenti di vario tipo, tra cocaina, hashish e marijuana, e un'arma clandestina. L'organizzazione, che operava sui vari territori a cavallo tra le diverse province campane, sarebbe collegata al clan Fabbrocino, lo storico gruppo di camorra con nucleo originario a San Giuseppe Vesuviano, nel Napoletano.

Il provvedimento, emesso dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia locale, è stato eseguito dai carabinieri della Compagnia di Nola tra le province di Napoli, Salerno e Benevento; le accuse sono, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi.

Per 4 degli indagati è stato disposto il carcere (Luigi Cozzolino, 39 anni, Giuseppe La Marca, 50 anni, Angelo Maffettone, 45 anni, Michele Merola, 36 anni), per uno gli arresti domiciliari (Alessandro Papa, 44 anni), per uno il divieto di dimora nel comune di San Gennaro Vesuviano (Raffaele Giugliano, 31 anni), per uno l'obbligo di dimora nel comune di Benevento (Maurizio D'Avino, 48 anni) e per gli ultimi tre l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (Paolo Guerriero, 41 anni, Vincenzo Bonagura, 31 anni, e Francesco Riso, 41 anni).