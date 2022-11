“Tra quattro fermate vado in pensione”, capotreno Eav saluta i passeggeri in lacrime Un capotreno dell’Eav ha salutato i passeggeri prima di andare in pensione; nel video sui social le parole commosse e l’applauso degli utenti.

A cura di Nico Falco

Un frame del video del commiato del capotreno Eav Alfredo Venditti

"Signore e signori, buongiorno. È il capotreno che vi parla, per dirvi che tra 4 fermate vado in pensione, finisce la mia carriera lavorativa dopo 34 anni in questa azienda". Annuncio insolito, quello di Alfredo Venditti, dipendente dell'Eav, l'azienda di trasporto pubblico della Campania, che ha voluto congedarsi così salutando i passeggeri una manciata di minuti prima della fine del suo ultimo turno di lavoro. Con la voce rotta dall'emozione, il capotreno ha salutato gli utenti prima via interfono poi, dopo l'applauso, è passato di persona tra le carrozze.

La scena è stata ripresa in un video, che è stato pubblicato su Facebook raccogliendo in poco tempo numerose interazioni. "Voglio dirvi – ha aggiunto Venditti – che sono stato onorato di servire la cittadinanza e ho cercato di dare sempre il meglio di me stesso. Ora voglio augurarvi che si realizzino i vostri desideri e spariscano le vostre preoccupazioni. Vi saluto e vi auguro buona vita". Parole che hanno fatto scattare un lungo applauso. "Ho cercato sempre di rispettarvi, sempre. Checché si possa dire su di noi. Abbiamo sempre cercato di fare il nostro dovere", ha detto ancora Venditti, commosso fino alle lacrime.

Tra i numerosi commenti al video spicca quello della figlia di Venditti: "Il lavoro è emozione oltre che sostentamento e lui ce l'ha insegnato. Ci ha insegnato che il lavoro è dignità, indipendenza, che si può essere equi e coerenti nello svolgerlo. Questo saluto racchiude tutto quanto quella ferrovia ha rappresentato per lui, da quando orgoglioso di aver vinto il concorso ci mostrava il suo borsello". Il video è stato condiviso anche da Umberto De Gregorio, presidente di Eav, che ha commentato: "Grazie per il tuo lavoro di questi anni e per il tuo straordinario messaggio di saluto".