Tra i progetti finanziati dalla Regione Campania anche “Buon compleanno Massimo”, dedicato a Troisi Circa 2,5 milioni di euro per film, documentari e sale cinematografiche. Tra i progetti, finanziato anche “Buon compleanno Massimo”, dedicato a Troisi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Regione Campania ha finanziato con 2,5 milioni di euro diversi progetti tra lungometraggi, documentari ed altri progetti cinematografici nell'ambito del Piano Cinema 2022 regionale. Tra i documentari approvati ci sono "Buon compleanno Massimo", dedicato a Massimo Troisi, nonché "Due con – La storia dei fratelli Abbagnale". Ma anche lungometraggi come "Spaccanapoli time", il recente "Filomena Marturano" con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera (che interpretano rispettivamente Domenico Soriano e Filomena Marturano), "Caracas" di Marco D'Amore e "Mann, i volti di Partenope".

Complessivamente, per la categoria "Sviluppo/pre-produzione di opere audiovisive" sono stati approvati 20 progetti per opere singole e 2 cataloghi di progetti. Oltre al già citato lungometraggio «Spaccanapoli time» di Ruggiero Cappuccio (Teatro Segreto), ci sono anche i documentari "Dar L Walidin – La casa dei padri" di Federico Francioni e Gael de Fournas (per Colibrì film), "I game you" di Laura Viezzoli (per Ladoc), la docu-fiction "Raccontami" di Silvana Leonardi (Artimagiche) e il film "Il disco rotto" di Enrico Iannaccone (per Audioimage). Per la categoria "Produzione" sono stati approvati 12 progetti, tra i quali la già citata "Filomena Marturano" diretta da Francesco Amato e "Caracas" di Marco D’Amore, anche "Empire" di Bruno Dumont, "Diversi come due gocce d’acqua" (Pepito produzioni) e "Nata per te" (Bartleby film). Tra i dieci documentari spiccano invece i suddetti "Buon compleanno Massimo" (Samarcanda), "Due con – La storia dei fratelli Abbagnale" (Solaria) e "Mann i volti di Partenope" (Withstand). Altri nove, invece, i cortometraggi ammessi al contributo. Ci sono, infine, altri 31 esercenti che beneficeranno del budget di 750 mila euro destinato agli esercizi cinematografici.