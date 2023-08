Torre del Greco, sfollati per il crollo minacciano di lanciarsi dalla finestra del municipio Stando a quanto si apprende, si tratta di cittadine che sono state sfollate da alcuni immobili di corso Umberto, dichiarati inagibili a seguito del crollo del palazzo avvenuto lo scorso 16 luglio.

A cura di Enrico Tata

Quattro donne stanno minacciando di gettarsi da una finestra che si trova al primo piano della sede del municipio di Torre del Greco. Sul posto i carabinieri della compagnia cittadina e i vigili del fuoco. Stando a quanto si apprende, si tratta di cittadine che sono state sfollate da alcuni immobili di corso Umberto, dichiarati inagibili a seguito del crollo del palazzo avvenuto lo scorso 16 luglio.

Oggi il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha ricordato come nelle ultime settimane nel centro storico siano stati rilevati "dissesti statici che hanno interessato diversi fabbricati, abitati da famiglie torresi. Le verifiche effettuate dai vigili del fuoco hanno purtroppo evidenziato, in molti casi, situazioni di pericolo che hanno comportato la necessità di evacuare, in via precauzionale, i residenti degli stabili coinvolti”.

I cittadini sono stati quindi costretti a lasciare le loro abitazioni e "di fronte a tali emergenze, è grande lo sforzo dell’amministrazione comunale che sta coordinando, nei limiti delle proprie competenze, gli interventi di assistenza agli sfollati, nonostante l’esiguo numero di risorse umane a disposizione dell’ente".

L'amministrazione comunale, spiega però il sindaco, "non può impegnare, se non in emergenze come quella del crollo del 16 luglio scorso, risorse pubbliche per risolvere criticità legate all’incuria di alcuni proprietari privati e all’assenza dei necessari interventi manutentivi. Di più: le risorse impegnate ed anticipate, in via d’urgenza, dall’amministrazione comunale, e quindi dai cittadini tutti di Torre del Greco, si ritiene debbano essere comunque addebitate ai proprietari inadempienti”.

Il 16 luglio scorso un palazzo è crollato a Torre del Greco. Cinque persone sono rimaste ferite, ma non c'è stata, per fortuna, alcuna vittima. Le indagini sul crollo sono tuttora in corso.