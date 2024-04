Raid nella zona dello stadio di Torre del Greco: distrutte decine di auto

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

immagine di repertorio

Raid di vandali nella zona dello Stadio Liguori di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Distrutte decine di auto nel cuore della notte. Le autovetture erano parcheggiate all'esterno dello stadio, quando sono state pesantemente danneggiate da sconosciuti. Un amaro risveglio per i proprietari questa mattina, i quali, quando sono tornati a riprendere i propri veicoli li hanno trovati con grosse ammaccature e con i finestrini e i parabrezza spaccati.

Raid di vandali nei pressi dello Stadio Liguori

Il raid è avvenuto nella zona di viale Ungheria, nel comune corallino, dove questa mattina i proprietari di una ventina di vetture hanno trovato i finestrini distrutti. Un'azione che ha riguardato gran parte delle automobili poste a ridosso dello stadio Liguori. Dopo un momento di sconforto, la maggior parte dei proprietari si è recata presso le forze dell'ordine per presentare apposita denuncia.

Devastato bus al Corso Vittorio Emanuele

Ma non finisce qui, perché sempre questa mattina, domenica 28 aprile 2024, un gruppo di vandali ha danneggiato un bus dell'Eav nella zona del Corso Vittorio Emanuele, sempre nel comune di Torre del Greco, peraltro non distante da viale Ungheria dove è avvenuto l'altro raid. I soggetti hanno prima fatto fermare l'autista del bus e poi hanno rotto i finestrini. Non si esclude che i due episodi possano essere tra loro collegati, anche se al momento non ci sono evidenze in tal senso.

Le forze dell'ordine stanno investigando sui due episodi. Non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e ascoltate le eventuali testimonianze dei presenti.