video suggerito

Ragazzina violentata mentre torna da scuola a Torre del Greco: arrestato 41enne La minorenne, intercettata mentre tornava da scuola, sarebbe stata costretta a subire atti sessuali dall’uomo, arrestato questa mattina dai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

74 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una ragazzina minorenne molestata, costretta a subire atti sessuali mentre tornava da scuola: è accaduto lo scorso febbraio a Torre del Greco, nella provincia di Napoli, ma soltanto questa mattina, giovedì 2 maggio, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato colui che è ritenuto responsabile della violenza, un uomo di 41 anni, che è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, come disposto dal gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata – guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso – sono partite alla fine dello scorso mese di febbraio, in seguito alla denuncia della giovane vittima. L'attività investigativa dei militari dell'Arma ha così permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'arrestato; nella fattispecie, secondo quanto rivelato dalle indagini dei carabinieri, il 41enne avrebbe intercettato la minorenne mentre tornava da scuola e costretta contro la sua volontà a subite atti sessuali, consistenti in ripetuti palpeggiamenti del corpo e in reiterati tentativi di baciarla.

Al termine dell'attività investigativa, nella mattinata odierna, il 41enne è stato arrestato per violenza sessuale ai danni di una minorenne; sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, l'uomo è a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.