video suggerito

Rubano in una scuola mentre sono agli arresti domiciliari: in due in manette ad Ercolano Erano agli arresti domiciliari, ma avrebbero rubato materiale informatico in una scuola di Ercolano: arrestati un 34enne ed un 26enne ercolanesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Erano agli arresti domiciliari, ma questo non gli avrebbe impedito di compiere un furto in una scuola: è accaduto ad Ercolano, nella provincia vesuviana di Napoli, dove sono finiti in manette raggiunti da una ordinanza di custodia cautelare in carcere due uomini di 34 e 26 anni, entrambi già detenuti per altri reati. L'arresto è avvenuto questa mattina dopo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica: il furto era invece avvenuto lo scorso 19 febbraio, all'interno dell'istituto scolastico Giampaglia-Iaccarino di Ercolano. I due dovranno rispondere, a vario titolo, di furto aggravato e di ricettazione.

In particolare, secondo le indagini dei carabinieri ercolanesi, il 34enne si sarebbe introdotto di notte nell'istituto scolastico dopo averne forzato alcune porte di accesso, per poi rubarne computer e altri strumenti informatici. Il 26enne sarebbe invece responsabile di ricettazione, dal momento che uno dei computer è stato ritrovato in casa sua. Entrambi, inoltre, erano già agli arresti domiciliari per altri fatti. Il 34enne, inoltre, sarebbe anche responsabile del furto di 550 euro e di materiale di vario tipo da una palestra di Ercolano commesso il 22 febbraio, pochi giorni dopo il colpo nella scuola: la refurtiva di questo furto nell'istituto scolastico è stata ritrovata in casa di entrambi e restituita alla Dirigente Scolastica. Questa mattina per loro sono scattate così le porte del carcere, in attesa di rispondere a vario titolo dei reati di furto aggravato e ricettazione davanti ai giudici.