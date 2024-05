In 25 minuti due rapine su via Nazionale a Torre del Greco: vittime una pizzeria e un uomo al bancomat

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Due rapine in 25 minuti, sulla stessa strada: è accaduto a Torre del Greco, nella provincia vesuviana di Napoli, su via Nazionale, in pieno centro cittadino. Vittime il titolare di una pizzeria e un uomo che stava facendo bancomat, poco distante. Non è escluso che gli autori possano essere gli stessi, viste le modalità e la composizione di entrambi i gruppi: su entrambe le vicende stanno indagando i carabinieri di Torre del Greco, che stanno anche verificando se ci siano immagini di telecamere di videosorveglianza in zona da acquisire, che potrebbero dare un'accelerata alle indagini.

Il primo colpo è avvenuto attorno alle 22.30 di ieri sera, quando un gruppo formato tre persone, due delle quali armate e tutte con il volto coperto, hanno fatto irruzione in una pizzeria del posto. Dopo aver preso a calci e danneggiato la porta d'ingresso, i tre sono scappati con circa 60 euro in contanti ed un cellulare iPhone. Appena 25 minuti dopo, un nuovo colpo sulla medesima strada: un 21enne stava prelevando denaro da uno sportello ATM, quando è stato avvicinato da tre persone col volto coperto, anche qui due di loro armate, che lo hanno picchiato e colpito alla testa col calcio della pistola, per poi scappare via con il bottino. Il 21enne è stato soccorso e portato in ospedale, dove se la caverà con sei giorni di prognosi per contusioni alla testa e al volto, oltre che per una ferita al cuoio capelluto. La dinamica, e soprattutto la composizione della banda, lascia pensare che si possa trattare delle stesse persone: carabinieri di Torre del Greco al lavoro per dare un volto e un nome ai rapinatori.