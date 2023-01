Torre del Greco, scivola in un burrone, salvata dal soccorso in elicottero Carabinieri in soccorso di una donna che si era allontanata dal reparto di psichiatria dell’ospedale “Maresca”

A cura di Redazione Napoli

Torre del Greco, la tragedia è sfiorata ma ci sono volute ore per ritrovare e poi portare in sicurezza una donna scivolata in un burrone.Il fatto è accaduto poco dopo le ore 12 nella Terza traversa Montedoro dove i carabinieri della locale compagnia insieme ai locali forestali sono intervenuti per assistere la donna, una 36enne con problemi psichici, fino all’arrivo dell’elicottero dei vigili del fuoco e da pedonale del soccorso alpino. Impossibile risalire a piedi.

Da una prima ricostruzione pare che la 36enne ieri si fosse allontanata dal reparto di psichiatria dell’ospedale “Maresca” di Torre Annunziata dove era ricoverata. Per i carabinieri solo qualche graffio. La donna si trova al pronto soccorso dell’ospedale e le sue condizioni non sembrano destare particolari preoccupazioni.