Torre Annunziata: nel furgone 22 chili di cocaina, sui panetti il Sacro Cuore di Gesù La droga era in un furgone intercettato dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata; avrebbe fruttato tre milioni di euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Su alcuni dei panetti di cocaina c'era la mela morsicata, il celeberrimo logo di Apple, altri invece erano contrassegnati dall'iscrizione "Quorr". I trafficanti, però, avevano usato anche un simbolo che difficilmente si vede in questo genere di trasporto: su diversi involucri c'era il Sacro Cuore di Gesù. Il carico, 22 chili in totale, è stato intercettato dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata nei giorni scorsi, una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato tre milioni di euro.

Il trasportatore, un uomo di origine italiana, è incappato nei controlli predisposti dalle Fiamme Gialle lungo le principali arterie stradali di accesso alla cittadina del Napoletano. I militari hanno notato il furgone e, insospettiti da accelerate e improvvisi cambi di corsia, hanno deciso di controllarlo.

Il carico era nel cofano. Venti panetti sottovuoto da poco più di un chilo l'uno di sostanza stupefacente, distinti da adesivi diversi per individuare la partita; analizzati coi test specifici, si sono rivelati essere cocaina. Il trasporto intercettato era probabilmente una delle tappe intermedie, la droga sarebbe stata portata verso un luogo di stoccaggio e da lì, tagliata e in divisa in dosi, sarebbe arrivata alle piazze di spaccio; secondo le stime, avrebbe fruttato circa tre milioni di euro.

Il conducente del furgone è stato arrestato per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, il veicolo e i telefoni cellulari trovati durante il controllo sono stati sottoposti a sequestro.