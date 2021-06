Si fingeva un corriere e si faceva pagare la consegna: nei pacchi, però, c'era del sale, oppure dei fazzoletti. Una donna di 28 anni è stata arrestata dai carabinieri di Salerno, su richiesta del gip del locale Tribunale, per truffa: le vittime sono tre donne anziane, che vivevano da sole e quindi, purtroppo, più esposte a raggiri; circa 10mila euro il totale che la donna è riuscita a sottrarre alle ignare vittime, tra l'ottobre del 2020 e il gennaio del 2021.

Il metodo utilizzato dalla 28enne era sempre lo stesso: prima c'era la telefonata alle vittime, nella quale si qualificava come corriere e avvertiva di essere in procinto di consegnare un pacco; poi si presentava presso l'abitazione dell'anziana e si faceva pagare per la consegna. Le malcapitate però, una volta aperto il pacco si sono ritrovate davanti a del sale o a dei fazzoletti. I militari dell'Arma, analizzando il traffico telefonico e le immagini delle telecamere di videosorveglianza, oltre che sulla base dei confronti dattiloscopici, sono arrivati a rintracciare la 28enne: 6.200 euro, 1.200 e 2mila euro le somme sottratte alle tre donne.

I carabinieri della stazione di Salerno Mercatello hanno dunque eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, con il beneficio dei domiciliari, emessa dal gip di Salerno. Secondo gli inquirenti, la 28enne non avrebbe agito da sola, ma insieme ad altri complici, che però non sono ancora stati identificati.