Tornano le ondate di calore a Napoli: bollino giallo da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre Nuove ondate di calore in Campania, nel fine settimana attesi fino a 38 gradi su Napoli. Ma permane l'instabilità dovuta a improvvisi acquazzoni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nuove ondate di calore in arrivo in Campania

Nuove ondate di calore su Napoli e sulla Campania: le temperature, dopo la breve tregua di questi giorni, torneranno a salire e raggiungeranno il livello da bollino giallo per tutto il fine settimana che va da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre. Questo nonostante nella giornata di oggi, giovedì 29 agosto, sia prevista pioggia con annessa allerta meteo da parte della Protezione Civile Regionale. Venerdì 30 agosto le temperature percepite saliranno fino a 37 gradi, così come nella giornata di sabato 31 agosto: situazione simile anche domenica 1° settembre, l'inizio dell'autunno astronomico: per quello meteorologico bisognerà attendere fino domenica 22 settembre alle ore 14:43 italiane.

Si tratterà del giorno in cui le ore di luce e quelle di buio saranno perfettamente uguali: poi, lentamente, i giorni inizieranno ad accorciarsi, con un'impennata "forzata" dovuta all'ora solare, che porterà le lancette indietro di 60 minuti nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre. A partire dal solstizio d'inverno (quest'anno previsto per sabato 21 dicembre 2024 alle ore 10:19) le giornate invece inizieranno a riallungarsi: storicamente, la data che oggi corrisponde al Natale era proprio quella della nascita del Sole, visto che l'allungarsi delle giornate iniziava proprio in quel periodo.

Parentesi storica a parte, nei prossimi giorni ci sarà una nuova impennata delle temperature dovuta alla presenza di un anticiclone che continua a resistere sull'Italia e in particolare nella zona centro-meridionale della Penisola. A Napoli attesi tra i 37 ed i 38 gradi nel weekend, all'interno temperature simili o addirittura lievemente più alte nelle zone di Sannio e Irpinia. Resta però l'incertezza meteorologica: possibili acquazzoni improvvisi, come quelli attesi per oggi, rischiano infatti di apparire in breve tempo e fare anche danni consistenti, come già visto nel basso Casertano e nel mando baianese irpino.