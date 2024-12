Trasporto pubblico a Napoli

Tornano le infiltrazioni nella stazione metro di Salvator Rosa. Era stata chiusa 3 anni per perdite dalle fogne Ancora perdite idriche nella stazione della metro Linea 1 di Salvator Rosa. La seconda uscita era stato chiusa per tre anni a causa di infiltrazioni dalle fognature. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

"Piove" nella stazione della metropolitana Linea 1 di Salvator Rosa. La denuncia in un video di un utente, pubblicato sulla pagina Facebook "Quelli di Salvator Rosa e dintorni…". Torna il problema delle infiltrazioni nella stazione che si trova all'angolo tra via Battistello Caracciolo e via Girolamo Santacroce, già denunciate in passato anche in consiglio comunale a Napoli. Un disservizio per il quale l'uscita secondaria della metro, paradossalmente anche quella più centrale, considerando che sbocca proprio alla rotonda che si trova all'incrocio, era rimasta chiusa per tre anni per lavori di impermeabilizzazione.

L'uscita secondaria della Metro Salvator Rosa chiusa tra il 2020 e il 2023

La seconda uscita della metro Salvator Rosa riaperta nel 2023 dopo 3 anni

La seconda uscita della stazione Salvator Rosa della metropolitana Linea 1 di Napoli era stata riaperta il 23 gennaio 2023, dopo 3 anni di chiusura a causa di varie problematiche, tra le quali anche infiltrazioni dai condotti fognari. Fanpage.it si è occupato a più riprese della problematica. Secondo quanto ricostruito, nel corso degli anni si sarebbero verificati vari tipi di infiltrazioni e perdite d'acqua anche da fognoli crepati, cioè condotte idriche che collegano i condomini privati alle fognature.

L'uscita secondaria che affaccia sulla rotonda, per questo motivo è rimasta chiusa anche a causa della mancanza di personale durante i due anni del Covid, con accesso garantito solo dalla Stazione principale, che si trova più su, verso l'incrocio con via Salita Arenella. Tra le altre problematiche si è verificato anche il crollo di un muro di sostegno. Infine, sono stati vandalizzati anche i box dei dipendenti. Negli ultimi anni la stazione è stata presa di mira da vandali e babygang, che a più riprese hanno devastato e imbrattato pareti e panchine, come documentato in diversi articoli di Fanpage.it.